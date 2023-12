https://fr.sputniknews.africa/20231210/des-ka-52m-modernises-ont-frappe-des-positions-ennemies-dans-le-donbass--video--1064050323.html

Des Ka-52M modernisés ont frappé des positions ennemies dans le Donbass – vidéo

Des Ka-52M modernisés ont frappé des positions ennemies dans le Donbass – vidéo

Des Ka-52M modernisés ont attaqué les positions des forces armées ukrainiennes sur l’axe de Donetsk, a indiqué le ministère de la Défense dans son premier... 10.12.2023, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

international

russie

conflit ukrainien

ka-52 alligator

hélicoptères de combat

ministère russe de la défense

frappe de missile

Des équipages d’hélicoptères de combat Ka-52M ont effectué une mission pour soutenir les forces terrestres sur l’axe de Donetsk, a communiqué le ministère russe de la Défense. Les frappes avec des missiles air-sol non guidés ont été menées contre des points d’appui, des véhicules blindés et des effectifs ukrainiens, a précisé l'instance. L'hélicoptère Ka-52M a été modernisé suite à l'utilisation de sa version de base Ka-52A Alligator en Syrie. Il a reçu un nouveau système de navigation, un radar modernisé, des jambes de train d'atterrissage renforcées et une gamme de missiles élargie.

international, russie, conflit ukrainien, ka-52 alligator, hélicoptères de combat, ministère russe de la défense, frappe de missile