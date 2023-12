https://fr.sputniknews.africa/20231204/un-su-25-detruit-un-radar-sur-le-front-ukrainien--video-1063940385.html

Un Su-35 détruit un radar sur le front ukrainien – vidéo

La Défense russe a partagé des séquences montrant un tir de missile sur un radar ukrainien détecté dans la zone de l'opération militaire spéciale. 04.12.2023, Sputnik Afrique

Des avions d'attaque polyvalents dotés de missiles suspendus de différentes classes ont patrouillé la zone en couvrant les activités de bombardiers, d'avions d'attaque et d'hélicoptères qui visaient des sites militaires et du matériel ukrainien.Le rayonnement d'un radar a été détecté, et un missile air-sol Kh-31PM a été tiré dans cette direction. Le rayonnement s'est par la suite arrêté, a indiqué la Défense russe.

