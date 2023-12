https://fr.sputniknews.africa/20231209/vladimir-poutine-et-abdel-fattah-al-sissi-ont-discute-de-la-situation-dans-la-bande-de-gaza-1064037326.html

Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi ont discuté de la situation dans la bande de Gaza

Les Présidents russe et égyptien ont eu une conversation téléphonique concernant la situation dans la bande de Gaza, a déclaré le porte-parole de la présidence... 09.12.2023, Sputnik Afrique

Un entretien téléphonique a eu lieu le samedi 9 décembre entre Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi, consacré à la situation autour de la bande de Gaza, a fait part Ahmad Fahmy, porte-parole de la présidence de la République arabe. Les dirigeants ont souligné l'importance de coordonner les efforts internationaux pour parvenir à une résolution équitable de la question palestinienne sur la base de deux pays et la création d'un État palestinien conformément aux résolutions de l'Onu. Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi ont aussi convenu de poursuivre les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

