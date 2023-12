https://fr.sputniknews.africa/20231209/la-guinee-equatoriale-et-la-bielorussie-signent-une-feuille-de-route-conjointe-pour-2024-2026-1064044276.html

Ce pays africain signe une feuille de route avec la Biélorussie

Ce pays africain signe une feuille de route avec la Biélorussie

Le Président biélorusse est arrivé à Malabo pour une visite officielle. Les deux pays ont déjà signé une quinzaine de documents dont la Feuille de route pour... 09.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-09T20:59+0100

2023-12-09T20:59+0100

2023-12-09T20:59+0100

international

afrique subsaharienne

guinée équatoriale

biélorussie

feuille de route

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/06/1052494677_0:128:1281:848_1920x0_80_0_0_b698cdd5f72cf411747313dd3bf04dc5.jpg

La Guinée équatoriale et la Biélorussie ont signé la Feuille de route de leur partenariat pour 2024-2026 dans le cadre d'une visite officielle du Président biélorusse Alexandre Loukachenko à Malabo, a annoncé l'agence de presse BelTA.Ce document organise de nombreux partenariats entre les deux pays: Le Président biélorusse s'est rendu en Guinée équatoriale sur l'invitation du dirigeant de ce pays, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Les deux dirigeants ont eu un tête-à-tête d'une heure et 20 minutes. Selon M.Loukachenko, Minsk est prêt à partager ses technologies et aider la Guinée équatoriale à former des spécialistes. Au total, les deux pays ont signé une quinzaine de documents.

afrique subsaharienne

guinée équatoriale

biélorussie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, guinée équatoriale, biélorussie, feuille de route