https://fr.sputniknews.africa/20231102/la-guinee-equatoriale-veut-accueillir-le-prochain-sommet-russie-afrique-1063267336.html

La Guinée équatoriale veut accueillir le prochain sommet Russie-Afrique

La Guinée équatoriale veut accueillir le prochain sommet Russie-Afrique

Au terme de ses entretiens avec Vladimir Poutine à Moscou, le Président équato-guinéen a fait état de son intention d'organiser le prochain sommet... 02.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-02T15:43+0100

2023-11-02T15:43+0100

2023-11-02T16:12+0100

guinée équatoriale

russie

international

vladimir poutine

teodoro obiang nguema mbasogo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/06/1052494677_0:128:1281:848_1920x0_80_0_0_b698cdd5f72cf411747313dd3bf04dc5.jpg

La Guinée équatoriale veut accueillir le prochain sommet Russie-Afrique, a fait savoir son dirigeant Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en visite à Moscou.Il a souligné que la Guinée équatoriale accueille régulièrement diverses conférences et dispose d'infrastructures nécessaires pour l'organisation d'un tel forum.La dernière édition du forum économique Russie-Afrique a eu lieu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Un total de 92 accords ont été signés dans le cadre de l'évènement. Ses participants ont également mis au point un Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 qui trace les grandes lignes de coopération entre Moscou et les pays africains.

guinée équatoriale

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

guinée équatoriale, russie, international, vladimir poutine, teodoro obiang nguema mbasogo