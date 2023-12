https://fr.sputniknews.africa/20231208/e-pays-du-maghreb-envisage-de-relever-lage-de-la-retraite-dans-le-secteur-prive-1064029665.html

Сe pays du Maghreb envisage de relever l'âge de la retraite dans le secteur privé

La Tunisie envisage de relever l'âge de départ à la retraite dans le secteur privé de deux années supplémentaires à 62 ans, au lieu de 60 ans actuellement en... 08.12.2023, Sputnik Afrique

Le ministère tunisien des Affaires sociales envisage de soumettre un projet de loi visant à relever volontairement l'âge de la retraite dans le secteur privé à 62 ans, a annoncé ministre Malek Ezzahi cité par les médias. Cette décision reste facultative et tributaire de l'accord de l'employeur et de l'employé, a précisé le ministre. Dans le même contexte, le directeur général de la sécurité sociale au ministère tunisien des Affaires sociales a confirmé l'intention de la Tunisie de relever l'âge de la retraite dans le secteur privé en 2024, après avoir porté à 62 ans l'âge de la retraite dans le secteur public. Cette réforme ciblant le régime de retraite en Tunisie intervient dans le sillage d'un déficit chronique de la Caisse tunisienne de sécurité sociale qui s'est établi à 951 millions de dinars (1 euro=3,3 dinars) en 2022. Ce déficit enregistré dans les caisses sociales résultait de l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance et de la baisse de l'indice démographique lié à la différence entre le nombre d'actifs et de retraités.

