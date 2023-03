https://fr.sputniknews.africa/20230320/en-france-la-reforme-des-retraites-adoptee-apres-le-rejet-des-deux-motions-de-censure-1058263313.html

En France, la réforme des retraites adoptée après le rejet des deux motions de censure

En France, la réforme des retraites adoptée après le rejet des deux motions de censure

La réforme des retraites, très contestée, a été définitivement adoptée en France après le rejet de deux motions de censure déposées contre le gouvernement. Une... 20.03.2023, Sputnik Afrique

L'Assemblée nationale a rejeté, ce lundi 20 mars, les deux motions de censure déposées suite au recours du gouvernement à l’article 49.3 pour faire valider, sans vote, son projet controversé de réforme des retraites, ce qui entraîne l'adoption par le Parlement de cette réforme. Après le rejet à seulement neuf voix de la première motion dite "transpartisane", celle du Rassemblement national (RN) n'a recueilli que 94 voix sur les 287 nécessaires pour que le gouvernement d'Élisabeth Borne soit renversé. Juste après le rejet de la première motion de censure, les députés de gauche ont brandi des pancartes sur lesquelles il était écrit "On continue", "Rdv dans la rue" ou encore "64 ans c'est non". Dans un communiqué, les députés du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot), à l'origine de la première motion de censure, ont "regretté" le "rejet de justesse" de leur motion. "Malgré le vote d'aujourd'hui, le gouvernement a perdu la bataille des retraites", ajoutent-ils, appelant à "ne pas promulguer cette loi" ou à "permettre aux Français de voter en soumettant cette réforme à référendum". Une manifestation spontanée a commencé à Paris après les votes à l'Assemblée nationale. Après des feux de poubelles et quelques échauffourées, la police a fait usage de gaz lacrymogènes. Les oppositions ont annoncé déjà des saisines du Conseil constitutionnel, qui devra se prononcer avant une promulgation du projet de réforme très contesté, qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Après l’adoption de la loi par le Parlement, le Président de la République dispose de quinze jours pour la promulguer. Toutefois, si au moins soixante parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel, ce délai est suspendu.

