Des chasseurs indiens pour ce pays africain: des négociations seraient en cours

Des chasseurs indiens pour ce pays africain: des négociations seraient en cours

Le Nigeria est activement engagé dans des négociations avec l'entreprise indienne Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour l'acquisition de chasseurs de 4e génération Tejas, a déclaré le 7 décembre C.B.Ananthakrishnan, PDG de cette société publique, cité par Bloomberg.Selon lui, l'Égypte a également manifesté son intérêt pour cet avion de combat léger, mais les pourparlers n'en sont qu'à un stade préliminaire.Hélicoptères et formation d’officiersPrécédemment, le Nigeria avait déjà manifesté de l’intérêt pour les hélicoptères de combat légers de HAL, selon WLVN Analysis. La livraison d’aéronefs n’est pas le seul domaine de coopération entre le Nigeria et Hindustan Aeronautics. Dans son récent rapport annuel, la société indienne précise s’être mise d’accord avec les armées de l’air nigériane et argentine à former des officiers et à fournir des pièces détachées afin de stimuler les exportations.D'autres emplettes nigérianesEn novembre, l'armée de l'air nigériane avait conclu un accord avec la société italienne Leonardo pour la fourniture de 24 avions Aermacchi M-346 Master pour quelque 1,2 milliard d'euros, avait affirmé le journal nigérian Punch. Ces appareils seraient appelés à remplacer les Alpha Jet A/E de Dassault jugés obsolètes.Selon les médias, le pays avait contacté plusieurs grandes entreprises de défense pour fournir des munitions, des missiles, des bombes à guidage de précision et des roquettes.

