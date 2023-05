https://fr.sputniknews.africa/20230503/le-nigeria-sappreterait-a-acheter-des-helicopteres-de-combat-indiens-prachand-1059016489.html

Le Nigéria s’apprêterait à acheter des hélicoptères de combat indiens Prachand

Le Nigéria s’apprêterait à acheter des hélicoptères de combat indiens Prachand

Les hélicoptères de combat légers produits par le géant indien HAL intéressent le Nigéria, qui pourrait devenir le premier pays à en acheter, selon WLVN... 03.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-03T19:39+0200

2023-05-03T19:39+0200

2023-05-03T19:39+0200

afrique subsaharienne

nigeria

hélicoptère d'attaque

hélicoptères de combat

inde

armements

aviation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/17/1058793181_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_61a3ca69f88d1d6225fcf5d4b6497716.jpg

Le Nigéria continue ses emplettes pour renforcer ses forces aériennes. Après avoir reçu des avions de surveillance autrichiens pêchés chez le constructeur Diamond, le pays tourne désormais ses regards vers l’Asie.Abuja s’intéresse notamment aux hélicoptères de combat légers Prachand (LCH) produits par la société HindustanAeronautics (HAL), rapporte le média spécialisé WLVN Analysis. Un tel achat pourrait être mené dans le cadre d’un prêt à taux réduit. Le Nigeria deviendrait ainsi le premier pays à se procurer ce type d’appareils auprès de New Delhi.Six officiers de l’armée nigériane ont déjà suivi une formation en Inde sur un appareil similaire au Prachand, le Dhruv, ajoute la même source. Le Prachand dispose de capacités d’attaque nocturne, d’une protection blindée et de train d’atterrissage résistants aux chocs, selon ses constructeurs.De plus, son plafond de vol est censé être l’un des plus élevés au monde, ce qui permet à l’appareil d’atterrir et de décoller à très haute altitude. Lors de ses essais, l’hélicoptère a ainsi pu atterrir sur les bases avancées du glacier Siachen, à 4.700 m avec une charge de 500kg. Une caractéristique qui peut permettre par exemple au Prachand d’être utilisé pour des opérations de destruction de bunker en montagne.Le Nigéria s’équipeCet intérêt est symptomatique des efforts entrepris par le Nigéria pour renforcer son aviation. Outre les hélicoptères indiens, le pays lorgne par exemple sur les avions de surveillance Diamond DA62 MPP, dont il vient d’ailleurs de recevoir un premier exemplaire. Des aéronefs qui pourraient s’avérer utiles dans la lutte antiterroriste, contre les groupes djihadistes ou séparatistes.Malgré ces velléités de renforcer son secteur aérien, le Nigéria a pourtant vu ses dépenses militaires baisser en 2022. Après un bond de 51% en 2021, une chute de 38% a en effet été constatée l’an dernier. Abuja a notamment consacré ses fonds aux aides et à la reconstruction après les terribles inondations ayant touché le pays, comme l’expliquait récemment une étude de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

afrique subsaharienne

nigeria

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, hélicoptère d'attaque, hélicoptères de combat, inde, armements, aviation