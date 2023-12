https://fr.sputniknews.africa/20231207/la-societe-generale-cede-les-parts-dans-ses-filiales-au-burkina-faso-et-au-mozambique-1064010398.html

La Société Générale cède les parts dans ses filiales au Burkina Faso et au Mozambique

La Société Générale cède les parts dans ses filiales au Burkina Faso et au Mozambique

La banque française Société Générale a annoncé ce 7 décembre la vente de ses filiales burkinabè et mozambicaine au groupe financier panafricain Vista. Ce... 07.12.2023, Sputnik Afrique

Deux accords ont été signés par la Société Générale avec le Groupe Vista du banquier burkinabè Simon Tiemtoré, selon les médias. Ce dernier s’est engagé à reprendre l'ensemble des activités des deux filiales de la banque française, détenues à respectivement 52,6% et 65% par la Société Générale. Cette opération serait la dernière mesure de la Société Générale visant à réduire sa présence en Afrique, note MarketWatch. En juin, la banque française s’était mise d’accord avec le Groupe Vista sur la vente de ses filiales au Congo et en Guinée Équatoriale. Elle avait en outre cédé ses filiales en Mauritanie et au Tchad à Coris Group.

