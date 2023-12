https://fr.sputniknews.africa/20231207/se-liberer-dune-contrainte-inutile-fin-de-la-convention-fiscale-entre-le-niger-et-la-france-1063998148.html

"Se libérer d'une contrainte inutile": fin de la convention fiscale entre le Niger et la France

"Se libérer d'une contrainte inutile": fin de la convention fiscale entre le Niger et la France

L’économie nigérienne profitera de la dénonciation de la convention fiscale avec la France, estine auprès de Sputnik Afrique un expert financier nigérien. 07.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-07T11:13+0100

2023-12-07T11:13+0100

2023-12-07T11:13+0100

afrique

afrique subsaharienne

niger

france

législation fiscale

politique fiscale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/1b/1063811195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_311c52be39feaa9ab2c8d05645cbb2e0.jpg

Selon Issoufou Boubacar Kado Magagi, le Niger, le Mali et le Burkina Faso "ne tirent aucun avantage" sur les accords de non-double imposition avec la France, conclus il y a plus de 40 ans. Des entreprises françaises implantées au Niger "enrichissent davantage leur pays"."La France a décidé de déstabiliser ces trois pays de la sous-région, elle voulait disloquer cette alliance. Par conséquent, tous les moyens sont bons pour nous de réagir. A chaque coup, on réagit", résume-t-il.

afrique

afrique subsaharienne

niger

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, niger, france, législation fiscale, politique fiscale