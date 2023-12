https://fr.sputniknews.africa/20231207/la-federation-africaine-des-business-angels-creee-a-alger-1064011955.html

La Fédération africaine des business angels créée à Alger

La Fédération africaine des business angels créée à Alger

Les participants à la Conférence africaine des startups, qui a pris fin ce jeudi à Alger, ont annoncé la création de la Fédération africaine des business... 07.12.2023, Sputnik Afrique

La création de la Fédération africaine des business angels (African Business Angels Network - ABAN) a été annoncée, ce jeudi 7 décembre à Alger, à l'occasion de la tenue de la cérémonie de clôture de la 2e édition de la Conférence africaine des startups (ASC).Selon lui, "l'Afrique recèle beaucoup d'hommes d'affaires et beaucoup de richesses mais qui ne font pas confiance à l'entrepreneuriat et à l'investissement dans le domaine des startups".M.Zerrouki a précisé que "la présidence de cette fédération sera tournante et le сonseil d'administration sera totalement africain, composé de représentants des quatre coins du continent".L'expression business angel (littéralement ange d'affaires) désigne une personne physique qui investit à titre individuel au capital d'une entreprise innovante à un stade précoce de création ou en début d'activité et met à disposition ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels pour l'accompagner.

algérie, maghreb, économie, international, start-up