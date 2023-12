https://fr.sputniknews.africa/20231206/poutine-entame-sa-visite-en-arabie-saoudite-et-aux-emirats-arabes-unis-une-premiere-depuis-4-ans-1063969803.html

Poutine entame sa visite en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, une première depuis 4 ans

Le chef du Kremlin va s’entretenir ce 6 décembre avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, et le Président des Émirats arabes unis Mohammed ben... 06.12.2023, Sputnik Afrique

À Abou Dabi, l'État et les perspectives de partenariats entre la Russie et les Émirats arabes unis, ainsi que l’agenda international, avec un focus sur la situation au Proche-Orient, a détaillé la présidence russe.Au menu de la seconde rencontre à Riyad, la discussion se portera sur la coopération bilatérale dans les domaines de commerce, d'économie et d'investissements. L’agenda régional et international sera également à l’ordre du jour.La situation du marché pétrolier sera aussi évoquée lors des deux rendez-vous, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon lui, le déplacement de M.Poutine dans les deux pays se déroulerait "pratiquement en une seule journée".La délégation qui accompagne M.Poutine comprend des membres du gouvernement et des représentants des entreprises russes. Ce sont notamment le premier vice-Premier ministre Andrei Belooussov, les vice-Premiers ministres Denis Mantourov et Alexandr Novak, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, la présidente de la Banque centrale Elvira Nabioullina, le chef de Roscosmos Youri Borissov, les dirigeants de Rosatom et du Russian Direct Investment Fund (RDIF) Alexeï Likhachev et Kirill Dmitriev, ainsi que plusieurs assistants de Vladimir Poutine.Contacts en continuMême si les rencontres en présentiel ne sont pas survenues depuis 2019, le Président russe est resté en contact avec les dirigeants saoudien et émirati.Le dernier entretien téléphonique entre M.Poutine et le prince héritier saoudien, qui date du 6 septembre 2023, s’est surtout porté sur l’adhésion de l’Arabie saoudite aux BRICS. Vladimir Poutine a salué cette décision et a présenté les priorités de la présidence russe du groupe en 2024. De son côté, Mohammed ben Salmane s’est dit reconnaissant envers Moscou pour le soutien à la candidature de son pays.Quant aux échanges de Poutine avec son homologue émirati, deux rencontres et quatre appels téléphoniques ont été réalisés au cours des deux dernières années.Leur dernier rendez-vous a eu lieu le 16 juin 2023, dans le cadre du 26e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a remercié son homologue pour ses efforts visant à résoudre les questions humanitaires liées notamment à l'échange de personnes faites prisonniers lors des hostilités en Ukraine.Entre autres, les entretiens entre les deux chefs d’États portent régulièrement sur les relations bilatérales et la coopération dans le cadre de l'OPEP+.

