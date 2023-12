https://fr.sputniknews.africa/20231206/laes-est-plus-adaptee-que-le-g5-sahel-pour-lutter-contre-le-terrorisme-selon-un-militant-burkinabe-1063988523.html

L’AES est plus adaptée que le G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, selon un militant burkinabé

Les jours du G5 Sahel sont comptés. La Mauritanie et le Tchad ont annoncé dans un communiqué qu’ils ouvraient la porte à la dissolution du groupe créé en 2014... 06.12.2023, Sputnik Afrique

L’AES est plus adaptée que le G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, selon un militant burkinabé Les jours du G5 Sahel sont comptés. La Mauritanie et le Tchad ont annoncé dans un communiqué qu’ils ouvraient la porte à la dissolution du groupe créé en 2014. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, militant panafricain, réagit à cette annonce.

"Aujourd'hui, c'est une réalité qui s'écrit. [... ] Les dirigeants des pays ont vraiment cru que le G5 Sahel était une solution sur la question du terrorisme. Mais au fil du temps, ces pays-là se sont rendus compte que le G5 Sahel a été un instrument de la France pour mieux maîtriser les États", déclare Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Actions pour la souveraineté des peuples (ASP), président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest (CAMPAO)."C'est vraiment la fin avec les anciens partenaires occidentaux qui se sont illustrés avec le temps par la domination et la prédation", ajoute le militant burkinabéRetrouvez également dans cette émission:- Ibrahim Namaiwa, consultant Indépendant, acteur de la société civile nigérienne, membre du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable sur la dénonciation par le Niger d’accords militaires avec l’Union européenne.- Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d’Actuel Média et Daouda Sawadogo, journaliste burkinabé, directeur de publication du journal Éclair info sur la suspension du journal français Le Monde au Burkina Faso.- Pr. Lere Amusan, Professeur en relations internationales de l’université sud-africaine North-West sur l’arrivée des céréales russes gratuites en Afrique.- Anis Montacer, créateur de mode tunisien sur la première édition de la BRICS+ Fashion Summit- Zara loksala Vanzou, responsable des interventions sociales et des affaires juridiques au parlement des jeunes filles leaders du Tchad, sur les standards de beauté africainsNotre revue d’actualité traitera des sujets suivants:-L’Ukraine envoie des chats au front selon un média allemand.-Des traders auraient été informés à l’avance de l’attaque du Hamas.-Le Mali et le Niger qui ont dénoncé une convention fiscale avec la France sur la non-double imposition.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

