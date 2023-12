https://fr.sputniknews.africa/20231205/une-fregate-russe-arrive-en-algerie-pour-des-exercices-conjoints-1063969181.html

Une frégate russe arrive en Algérie pour des exercices conjoints

Une frégate russe arrive en Algérie pour des exercices conjoints

La frégate Amiral Grigorovitch a jeté l’ancre au port d’Alger, dans le but de participer à des exercices militaires avec la marine algérienne. Les ports... 05.12.2023, Sputnik Afrique

Tout le monde sur le pont! L’Algérie et la Russie s’apprêtent à mener des exercices navals conjoints en Méditerranée occidentale. Des manœuvres destinées à "renforcer la coopération et l'interaction entre les flottes", en proposant aux marins des actions conjointes, selon le département d’information de la flotte de la mer Noire.Dans ce cadre, la frégate russe Amiral Grigorovitch est d’ores et déjà arrivée au port d’Alger. Pas un dépaysement pour l’équipage, qui y avait déjà fait escale plusieurs jours fin novembre, avant de rallier la base de Tartous en Syrie.Les exercices navals seront dirigés par un centre d’opération conjoint, spécialement créé pour l’occasion et composé d’officiers de la marine russe et de la marine algérienne. Une composante terrestre aura également lieu, comprenant une formation en communication, des briefings et des échanges d’expériences pratiques.Pas une premièreLes marines russes et algériennes entretiennent des relations durables et ont déjà participé à des exercices en commun par le passé. Une opération de quatre jours avait par exemple été menée en Méditerranée en octobre 2022. L’Amiral Grigorovitch avait pris part à une autre série de manœuvres communes en 2021. Sur terre, la Russie avait participé à l’exercice algérien "bouclier du désert, en 2022".Ces dernières semaines, plusieurs navires russes avaient déjà accosté dans des ports algériens. La frégate Amiral Gorсhkov, armée de missiles hypersoniques Zircon avait notamment passé trois jours dans le porte d’Oran en septembre.

