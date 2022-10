https://fr.sputniknews.africa/20221020/lalgerie-et-la-russie-menent-un-exercice-conjoint-naval-en-mediterranee--images-1056574468.html

L’Algérie et la Russie mènent un exercice conjoint naval en Méditerranée – images

Partenaires fiables dans le domain de la coopération militaire, l'Algérie et la Russie ont lancé un exercice militaire conjoint de quatre jours en mer... 20.10.2022, Sputnik Afrique

Un détachement de navires de guerre de la marine russe a accosté le 18 octobre dans le port d’Alger pour un exercice conjoint avec les forces navales du royaume chérifien, annonce le ministère algérien de la Défense.Les manœuvres dureront quatre jours.Coopération fructueuseDans le cadre de liens militaires étroits, les armées russes et algériennes mènent régulièrement des exercices conjoints.Les plus proches, baptisés Bouclier du désert-2022, sont programmés du 16 au 28 novembre dans le sud de l’Algérie. Ils sont considérés comme les premières manœuvres antiterroristes conjointes et "consistent en des mouvements tactiques pour la recherche et la destruction de groupes terroristes", a fait savoir fin septembre la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.En septembre, l’Algérie a pris part à l'exercice stratégique russe d’envergure Vostok 2022, dans l’est de la Russie.

