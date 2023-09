https://fr.sputniknews.africa/20230904/une-fregate-russe-dotee-de-missiles-hypersoniques-en-escale-en-algerie-1061867127.html

Une frégate russe dotée de missiles hypersoniques en escale en Algérie

Une frégate russe dotée de missiles hypersoniques en escale en Algérie

Après deux exercices militaires au large de l’Afrique du Sud, la frégate russe Amiral Gorсhkov, équipée de missiles hypersoniques Zircon, a effectué une visite... 04.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-04T17:46+0200

2023-09-04T17:46+0200

2023-09-04T17:46+0200

afrique du nord

maghreb

algérie

russe

international

admiral gorchkov (frégate)

escale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101804/05/1018040575_0:603:1499:1446_1920x0_80_0_0_efa9affe3ade6dd4c5333e4ea78ba17a.jpg

La frégate russe Amiral Gorсhkov, armée de missiles hypersoniques Zircon, a achevé son escale de trois jours dans le port algérien d'Oran, a annoncé ce lundi 4 septembre la Flotte du Nord.À Oran, la frégate était accompagnée par le pétrolier moyen Viazma.Alors que les deux navires se réapprovisionnaient en eau douce et en nourriture, leurs équipages ont organisé des matchs de football avec leurs collègues algériens.Une mission longue de plusieurs moisLa frégate effectue une mission dans les océans Atlantique et Indien ainsi qu'en mer Méditerranée depuis le 4 janvier.Le navire a participé à deux exercices navals internationaux dans l'océan Indien et la mer d'Arabie, et fait escale dans des ports d'Afrique du Sud, d'Iran, d'Arabie saoudite et de Syrie. Frégate Amiral GorchkovSelon la Défense russe, la frégate Amiral Gorchkov est un navire moderne polyvalent destiné à remplir des missions en haute mer et dans les zones océaniques. Elle est équipée de missiles hypersoniques Zircon et de missiles de croisière Kalibr.Le navire peut mener des frappes puissantes et précises contre tout objet ennemi sur terre comme en mer. Ses missiles hypersoniques Zircon peuvent déjouer tous les systèmes de défense aérienne aussi bien existants qu’en voie de conception.Le Zircon est un nouveau missile hypersonique russe, conçu et fabriqué par le groupe de recherche et de production NPO Machinostroïenia (qui fait partie de la Société des missiles tactiques, KTRV).

afrique du nord

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, algérie, russe, international, admiral gorchkov (frégate), escale