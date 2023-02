https://fr.sputniknews.africa/20230217/les-manuvres-navals-russie-chine-afrique-du-sud-debutent-dans-locean-indien-1057939092.html

Les manœuvres navals Russie-Chine-Afrique du Sud débutent dans l’océan Indien

Les manœuvres navals Russie-Chine-Afrique du Sud débutent dans l'océan Indien

Les deuxièmes exercices navals communs entre la marine russe, chinoise et sud-africaine débutent dans l’océan Indien au large des côtes de l’Afrique du Sud. La... 17.02.2023, Sputnik Afrique

Les exercices nommés Mosi, ce qui signifie "fumée", débutent ce 17 février pour 10 jours dans l’océan Indien. Les marines de trois États (russe, chinois et sud-africain) y prennent part.Au cours des manœuvres, il est prévu de tester l'interaction des systèmes maritimes, améliorer la réponse à la piraterie, aux catastrophes naturelles, renforcer la coopération maritime, selon le ministère sud-africain de la Défense.La Russie est représentée par la frégate Amiral Gorсhkov, équipée de missiles Zirkon. La frégate participe à sa première croisière longue distance avec ces missiles hypersoniques. Arrivée au Cap le 13 février, elle s’est dirigée le 15 février vers Durban, a annoncé le consulat général de Russie en Afrique du Sud sur Twitter.Concernant l’Afrique du Sud, plus de 350 militaires de diverses divisions participeront aux exercices. Ils échangeront des compétences avec leurs homologues russes et chinois.Les manœuvres se dérouleront dans l’océan Indien, entre Durban, le plus grand port d'Afrique australe, et Richards Bay, à quelque 180 km plus au nord. Ils prendront fin le 27 février. C’est la deuxième édition des entraînements tripartites, les premiers s'étant tenus en novembre 2019 près du Cap. Selon l’ambassadeur sud-africain, ils pourraient dorénavant devenir annuels.

