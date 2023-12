https://fr.sputniknews.africa/20231205/des-traders-prevenus-de-lattaque-du-hamas-israel-enquete-1063969613.html

Des traders prévenus de l’attaque du Hamas? Israël enquête

Des traders prévenus de l’attaque du Hamas? Israël enquête

Israël enquête sur des fuites qui auraient permis à des traders d’être informés des actions du Hamas, le 7 octobre. Les volumes de ventes à découvert quelques... 05.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-05T18:38+0100

2023-12-05T18:38+0100

2023-12-05T18:38+0100

international

bande de gaza

gaza

conflit israélo-palestinien

israël

traders

bourse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102102/51/1021025185_0:0:4047:2276_1920x0_80_0_0_6899710ba6a43dbffbe64238395b025b.jpg

De possibles bons tuyaux. Israël prend au sérieux la thèse américaine selon laquelle des investisseurs auraient été informés à l’avance de l’attaque du Hamas le 7 octobre, rapporte Reuters.Des renseignements qui auraient permis à certains traders de retirer leurs billes à temps. Des mouvements semblent en effet avoir eu lieu à la Bourse de Tel Aviv, selon les scientifiques Robert Jackson et Joshua Mitts de l'Université de New York et de Columbia. Des investisseurs ont vendu des titres israéliens la veille de l’attaque, pour les racheter plus tard à un prix inférieur.Augmentation brutaleLes chercheurs américains ont en particulier découvert que les volumes de vente à découvert avaient flambé ces dernières semaines. Le procédé, qui consiste à vendre un actif que l’on ne possède pas encore via un règlement différé, a été très employé sur le MSCI Israel Exchange Traded Fund, début octobre.La plus grande banque d’Israël, la Leumi, a ainsi émis 4,43 millions de nouvelles actions vendues à découvert, le tout ayant généré plus de 862 millions de dollars de bénéfice entre le 14 septembre et le 5 octobre.Le 7 octobre dernier, le Hamas avait lancé son opération Déluge d'al-Aqsa, tuant plus d’un millier de personnes dans les alentours de la bande de Gaza. Les civils de plusieurs kibboutz avaient été visés. Les tueries avaient entraîné une réponse militaire israélienne dans l’enclave de Gaza.

bande de gaza

gaza

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, bande de gaza, gaza, conflit israélo-palestinien, israël, traders, bourse