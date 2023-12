https://fr.sputniknews.africa/20231205/au-moins-50-tues-lors-dune-serie-de-raids-israeliens-a-gaza-1063961668.html

Au moins 50 tués lors d'une série de raids israéliens à Gaza

Des sources médicales ont annoncé qu'au moins 40 citoyens ont été tués et des dizaines blessés à la suite de raids israéleins qui ont ciblé la ville de Khan... 05.12.2023, Sputnik Afrique

Les mêmes sources ont ajouté que 10 autres citoyens ont été tués dans un bombardement de Tsahal qui a visé une maison dans le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.Il a indiqué que l'artillerie et les drones de l'occupation ont bombardé les environs de l'hôpital Kamal Adwan dans le camp de Jabalia.Des sources médicales ont mis en garde contre un massacre que l'occupation pourrait commettre à l'intérieur de l'hôpital Kamal Adwan, comme cela s'est produit dans les hôpitaux d'Al-Shifa et indonésiens.Les sources ont confirmé que seuls quatre hôpitaux fonctionnaient dans le nord de Gaza et qu'environ 55 ambulances étaient hors service.Des frappes aériennes ont détruit une mosquée dans une région à Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, et les canonnières de l'occupation ont également tiré des obus vers les rives de la mer de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza.

