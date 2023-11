https://fr.sputniknews.africa/20231101/des-tunisiens-dans-la-rue-apres-la-frappe-israelienne-sur-le-camp-de-jabalia--video-1063248043.html

Des Tunisiens dans la rue après la frappe israélienne sur le camp de Jabalia – vidéo

Des Tunisiens dans la rue après la frappe israélienne sur le camp de Jabalia – vidéo

Des centaines de Tunisiens ont protesté mardi contre l’attaque israélienne du camp de réfugiés de Jabalia qui a fait "400 victimes". Les manifestants sont... 01.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-01T14:30+0100

2023-11-01T14:30+0100

2023-11-01T14:37+0100

tunis

tunisie

palestine

palestiniens

conflit israélo-palestinien

israël

frappe aérienne

manifestation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/02/1045957664_0:478:2592:1936_1920x0_80_0_0_ac1209383c5efa16f70ba1bb06051a18.jpg

Dans le centre de Tunis, des centaines de personnes ont manifesté mardi au soir pour condamner le bombardement israélien d'un quartier résidentiel du camp de Jabalia, au nord de Gaza. Cette attaque a fait "400 victimes, dont des morts et des blessés".La manifestation a débuté devant le Théâtre municipal jusqu'au siège de l'ambassade de France, à l'invitation du Comité national de soutien à la Résistance en Palestine, le Front de salut national, le Mouvement du peuple, entre autres composantes de la société civile et de la politique, raconte l’agence Anadolu.Des Tunisiens ont dénoncé le "massacre" commis par Tsahal contre les Gazaouis et ont exigé la criminalisation de la normalisation avec Israël, condamnant la position de l’Occident.Frappe israélienne sur le camp de JabaliaPlus de 400 personnes ont été tuées ou blessées lors des frappes israéliennes sur le camp de déplacés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, selon le ministère de l’Intérieur de l’enclave.Six bombes ont été larguées, chacune contenant une tonne d'explosifs.David Guiraud, député français du parti de La France insoumise, a affirmé que l'armée israélienne avait "délibérément ciblé" le camp de réfugiés.

tunis

tunisie

palestine

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tunis, tunisie, palestine, palestiniens, conflit israélo-palestinien, israël, frappe aérienne, manifestation