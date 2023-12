https://fr.sputniknews.africa/20231205/ces-pays-vus-comme-des-leaders-africains-du-forage-dexploration--1063962100.html

Ces pays vus comme des leaders africains du forage d’exploration

En plus de 132 puits d’explorations forés en 2023 en Afrique, le continent devrait s’enrichir de 243 supplémentaires durant ces deux prochaines années. Deux... 05.12.2023, Sputnik Afrique

Le forage d’exploration devrait connaître une forte croissance par rapport aux résultats de 2022, indique le rapport de cette instance, intitulé "L'État de l'énergie en Afrique à l'horizon 2024".Le document précise que le nombre de puits d'exploration sur le continent est estimé à 132 en 2023, auxquels vont s’ajouter 120 nouveaux puits l’année prochaine et 123 en 2025. L’essentiel de ces activités résidera principalement en des forages terrestres, alors qu’un peu plus d'un cinquième de la totalité des puits devrait être foré en eaux profondes au large de l'Afrique.Fin août 2023, le géant algérien pétro-gazier Sonatrach a évoqué son intention de réaliser "45 puits au cours de l’année à travers différentes régions du pays". À l’époque, 23 puits avaient déjà été forés, notait l’entreprise.Pour sa part, l’Égypte développe activement elle aussi son secteur énergétique. Fin 2022, son ministère du Pétrole a fait état de la découverte de 53 champs pétroliers et gaziers situés dans le désert occidental, dans le golfe de Suez, dans le delta du Nil et en mer Méditerranée.Le Caire a annoncé débloquer 2,1 milliards de dollars d’ici 2025 pour accroître l’exploration d’hydrocarbures dans ces deux dernières régions.

