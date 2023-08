https://fr.sputniknews.africa/20230822/ce-pays-dafrique-du-nord-annonce-la-decouverte-dun-nouveau-champ-petrolier-1061528480.html

Ce pays d’Afrique du Nord annonce la découverte d’un nouveau champ pétrolier

Ce pays d'Afrique du Nord annonce la découverte d'un nouveau champ pétrolier

22.08.2023

Un nouveau gisement pétrolier a été découvert dans le golf de Suez, rapporte le ministère égyptien du Pétrole et des Ressources minérales.Cette découverte a été faite par l’entreprise égyptienne pétrogazière Cheiron dans la zone de concession de Jessum et Tawila West.Les opérations sur le terrain sont gérées par la compagnie Petrogulf Misr, co-entreprise composée de l’Egypt General Petroleum Corporation (EGPC), ainsi que des sociétés Cheiron et Kufpec.Les volumes de production s’élèvent actuellement à 2.500 barils par jour. C’est le quatrième puits découvert dans cette zone avec une production totale atteignant 23.000 barils par jour, précise l’instance égyptienne.Production nationale en plein essorL’Égypte développe activement son secteur énergétique. Fin 2022, son ministère du Pétrole a fait état de la découverte de 53 champs pétroliers et gaziers dans le désert occidental, dans le golfe de Suez, dans le delta du Nil et en mer Méditerranée.Les autorités ont aussi annoncé débloquer 2,1 milliards de dollars d’ici 2025 pour accroître l’exploration d’hydrocarbures dans ces deux dernières régions.Avec sa production totale d’environ 560.000 b/j, le pays des pharaons occupe actuellement la 27e place dans le classement mondial des plus grands producteurs d’or noir, établi par le portail Trading Economics.

