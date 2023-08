https://fr.sputniknews.africa/20230831/ces-decouvertes-majeures-permettent-a-lalgerie-de-renforcer-ses-positions-a-linternational-1061775130.html

Ces découvertes majeures permettent à l'Algérie de "renforcer ses positions" à l’international

Au cours de la première moitié de cette année, dix nouveaux gisements de gaz et de pétrole ont été découverts en Algérie. Selon un responsable de la compagnie... 31.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-31T20:08+0200

La liste des gisements gaziers et pétroliers algériens s’allonge. Une dizaine de plus ont ainsi été découverts durant le premier semestre de cette année grâce à des opérations de forage, a déclaré le 29 août Rabie Badji, directeur de la division Exploration de la compagnie pétrolière nationale, Sonatrach.Il a précisé qu’"à ce jour, 23 puits ont été forés, et les opérations restantes devraient être finalisées avant la fin du deuxième semestre de l’année en cours".Le coût du baril "exceptionnellement bas"Toujours selon le responsable, Sonatrach a pu améliorer "l’efficacité des découvertes en termes de faible coût du baril exploré".Sonatrach prévoit de réaliser "45 puits au cours de l’année à travers différentes régions du pays".

