Un missile antiaérien israélien dévie et tombe dans le centre du pays - vidéo

Tsahal a ouvert une enquête après qu’un missile intercepteur israélien s’est abattu dans le centre du pays, a rapporté The Times of Israël. 03.12.2023, Sputnik Afrique

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre en effet un missile Tamir du fameux Dôme de fer virer de sa trajectoire.Aucune victime n'a été signalée à la suite de ce tir raté. Le média indique que les missiles Tamir défaillent de temps en temps, mais dans la plupart des cas sans causer de dommages importants.La reprise des combatsLes hostilités entre le Hamas et Israël ont repris vendredi après sept jours d’une trêve ayant permis la libération d’une centaine d’otages israéliens en échange de 240 prisonniers palestiniens.Le 1er décembre, Tsahal a annoncé recommencer les bombardements de la bande de Gaza. Dans un récent bilan, l’armée a annoncé avoir frappé dans la nuit du 3 décembre des installations du Hamas, y compris des tunnels et des centres de commandement, en plus de tuer cinq militants lors d'une attaque de drone.De son côté, le Hamas a tiré des roquettes en direction du centre d’Israël. La plupart ont été interceptées par le Dôme de fer.

