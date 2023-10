https://fr.sputniknews.africa/20231019/lune-des-plus-fameuses-defenses-israeliennes-pourrait-etre-submergee-si-le-conflit-empire-1062935274.html

L’une des plus fameuses défenses israéliennes pourrait être submergée si le conflit empire

Le Dôme de fer, célèbre système de défense aérienne israélien, pourrait se révéler ainsi impuissant si le conflit avec la Palestine prend une ampleur... 19.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-19T22:06+0200

Un joyau de technologie en péril. Déjà mis à mal par l’opération "Déluge d’al-Aqsa", le Dôme de fer israélien pourrait être débordé en cas d’escalade avec d’autres acteurs de la région, explique Bloomberg. Le système de défense aérienne, capable de tamiser jusqu’à 90% des cibles, repose en effet sur des stocks de missiles intercepteurs qui pourraient être dépassés si l’assaut entrant est suffisamment nourri.Le Hamas a tiré plus de 3.000 roquettes au cours des 20 premières minutes de son attaque du 7 octobre, une nette augmentation par rapport aux opérations précédentes, explique à Bloomberg Patrick Sullivan, de l’US Military Academy’s Modern War Institute. Les missiles étaient aussi plus avancés que lors des incidents précédents.Mais l’arrivée potentielle du Hezbollah dans le conflit compliquerait encore la situation israélienne. Les 100.000 missiles et roquettes dont le groupe islamiste disposerait pourrait mettre à mal l’efficacité du Dôme de Fer.Même une légère baisse du taux d'interception à 80% de celui-ci entraînerait de graves conséquences pour Israël, selon le média américain.Gros sous et petites roquettesPour pallier à une possible baisse de régime du Dôme de fer, Tel-Aviv pourrait alors se tourner vers des systèmes encore plus avancés, comme le David's Sling et les Patriots, qui ont l’avantage d’intercepter des roquettes à longue portée.Problème: leur utilisation augmenterait les coûts de défense d’Israël, alors que les approvisionnements militaires souffrent déjà en raison de la mobilisation des réservistes. Au contraire, les roquettes du Hamas, bien que plus avancées qu'avant, sont moins chères à produire, ce qui permet au groupe de reconstituer plus facilement ses stocks, explique Bloomberg.Une entrée en lice du Hezbollah pourrait donc pousser Israël à changer de stratégie, en ciblant directement les sites de lancement, plutôt que de jouer la carte de l’interception, souligne Shaan Shaikh.Le Dôme de fer a déjà montré certaines limites par le passé, en particulier dans les années 2000. Cela a sans doute permis au Hamas de mesurer les faiblesses du dispositif et de préparer méticuleusement son attaque pour le submerger, avait déjà expliqué à Sputnik l’analyste militaire Alexeï Leonkov.

