Journée pour l'abolition de l'esclavage: Moscou exprime son soutien à l'Afrique

La lutte contre le néocolonialisme est une priorité pour Moscou qui cherche à nouer des liens avec le continent africain, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères ce 2 décembre, à l’occasion de la Journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage.Le ministère a rappelé l’histoire de l’esclavage, du VIIe siècle avant notre ère jusqu’à nos jours, constatant que le néocolonialisme actuel avait des traits similaires avec cette pratique proscrite au XXe siècle.Quand l’esclavagisme est-il né?Aux VIIe et VIe siècles avant J.-C., la pratique de l'achat et de la vente d'esclaves s'est répandue. Mais la traite des esclaves s'est véritablement généralisée avec la découverte du Nouveau monde au XVe siècle, lorsque les colonisateurs européens ont eu besoin d'une main-d'œuvre gratuite pour explorer l'Amérique.Au départ, les esclaves étaient acheminés via l'Europe, mais à partir du milieu du XVIe siècle, les navires négriers ont commencé à se rendre directement au Nouveau monde en traversant l'océan Atlantique sans escale.Immigration forcée: environ 17 millions de personnes ont été emmenées hors d'Afrique au cours de l'histoire de la traite des esclaves, l'un des plus grands crimes de l'histoire, selon les Nations unies.Une bonne affaire pour l'OccidentJusqu'au milieu du XVIIe siècle, le Portugal a joué un rôle prépondérant dans la traite des esclaves, avant que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France ne s'y joignent.C'est la traite des esclaves qui a permis le développement rapide de nombreuses grandes villes d'Europe et d'Amérique.Dans le même temps, le potentiel économique de l'Afrique a subi un préjudice colossal, que la Commission africaine des réparations a estimé à 777.000 milliards de dollars.Une reconnaissance à demi-mot?En 1949, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation, de la prostitution d'autrui. Les Nations unies reconnaissent la traite transatlantique des esclaves comme l'un des plus grands crimes contre l'humanité. Malheureusement, elle reste indûment passée sous silence.Les descendants des colonisateurs n'ont toujours pas compensé les dommages causés, ni même présenté d'excuses aux peuples d'Afrique.

