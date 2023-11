https://fr.sputniknews.africa/20231117/lafrique-va-creer-un-fonds-mondial-pour-indemniser-les-victimes-de-lesclavage-1063612146.html

L'Afrique va créer un fonds mondial pour indemniser les victimes de l'esclavage

L'Afrique va créer un fonds mondial pour indemniser les victimes de l'esclavage

Les délégués d’un sommet sur les réparations au Ghana ont convenu le 16 novembre de créer un Fonds mondial de réparations pour réclamer les indemnisations dues... 17.11.2023, Sputnik Afrique

Durant la conférence sur les réparations qui s'est tenue à Accra, au Ghana, les dirigeants du continent ont réclamé des réparations. Environ 12 millions d'Africains avaient été réduits en esclavage par les nations européennes entre le 16e et le 19e siècle.Des siècles après la fin de la traite négrière, les personnes d'ascendance africaine du monde entier continuent "d'être victimes de discrimination raciale systémique et d'attaques racialisées", a conclu un récent rapport d'un forum spécial des Nations unies qui a soutenu les réparations comme "une pierre angulaire de la justice au 21e siècle".Une traite qui a étouffé le progrès africain"Aucune somme d'argent ne peut réparer les dégâts causés par la traite transatlantique des esclaves... Mais c'est certainement un problème auquel le monde doit faire face et ne peut plus ignorer", a indiqué M.Akufo-Addo, ouvrant la conférence.Il a pointé du doigt les Britanniques et d'autres pays européens qui s’étaient enrichis alors que "les Africains réduits en esclavage n'ont pas reçu un centime".Les modalités à mettre au pointLes délégués à la conférence d'Accra n'ont pas précisé comment un tel fonds de réparations fonctionnerait. Mais Gnaka Lagoke, professeur adjoint d'histoire et d'études panafricaines, a déclaré que cette mesure devrait être utilisée pour "corriger les problèmes" auxquels le continent est confronté dans tous les secteurs de son économie.Le montant de l'indemnisation sera fixé dans le cadre d'un "règlement négocié (qui) profitera aux masses", a déclaré Nkechi Taifa, directeur du projet d'éducation à la réparation, basé aux États-Unis.

