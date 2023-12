https://fr.sputniknews.africa/20231202/ces-pays-africains-ou-lon-paie-le-plus-cher-lelectricite-en-2023-1063920305.html

Ces pays africains où l’on paie le plus cher l'électricité en 2023

Le Cap-Vert, le Mali et le Rwanda sont en tête des pays africains où le coût de l'électricité est le plus élevé, selon Global Petrol Prices. D’ailleurs, ces... 02.12.2023, Sputnik Afrique

Le Cap-Vert, avec 0,316 dollar le kilowatt/ heure, est le pays d’Afrique le plus cher concernant l'électricité (20e place mondiale), ressort-il des données de mars 2023 de Global Petrol Prices, une plateforme qui publie des informations actualisées sur les prix de détail de l'énergie dans le monde entier.Le Mali le suit avec un coût de 0,219 dollar (37e mondial) et le Rwanda ferme le podium avec un coût de 0,219 dollar (42e mondial).Le Burkina Faso vient en 4e position, avec un coût de l'électricité de 0,206 dollar le kW/h (43e), suivi du Gabon et du Togo respectivement 5e (avec 0,205 dollar, soit 44e mondial) et 6e (avec 0,194 dollar, 48e mondial).En 7e position vient le Sénégal avec 0,183 dollar et une 52e place mondiale, puis le Kenya, 8e d’Afrique avec 0,172 dollar (56e mondial). Avec un coût de 0,170 dollar (58e mondial), l'Ouganda se retrouve à la 9e place sur son continent.La Sierra Leone ferme ce top-10 avec un coût de l’électricité de 0,155 dollar et pointe à la 65e place au classement mondial.Les problèmes rencontrésSelon Business Insider Africa, cette projection est le résultat d'une hausse estimée de la demande d'électricité, qui devrait augmenter de 3,3% d'année en année.Une croissance qui serait due à l'augmentation de la population et au développement économique du continent, les secteurs industriel, résidentiel et commercial étant les principaux consommateurs.Au niveau mondial, c’est l’Italie, le Liechtenstein et l’Autriche dont les foyers paient le plus cher leur électricité, selon le classement.Même si, à l'échelle mondiale, l'Afrique peut se targuer d'avoir des coûts relativement bas concernant l’électricité, il existe encore des régions où les prix sont relativement élevés par rapport aux revenus des ménages. Un approvisionnement inadéquat persiste également, ce qui souligne la nécessité de répondre aux préoccupations en matière d'énergie. Le coût élevé de l'électricité en Afrique est un défi à multiples facettes qui nécessite une approche globale. Juxtaposé au revenu moyen des ménages, à l'état des infrastructures électriques et au manque d'accès à l'électricité, le coût élevé de l'électricité peut peser lourdement sur l'économie des régions les plus touchées.

