Pendant que l’Occident fait chanter ses alliés, Moscou aide ceux qui en ont besoin

Moscou accumule les dividendes politiques en envoyant de l’aide humanitaire aux pays dans le besoin et notamment à ceux d’Afrique, a affirmé auprès de Sputnik... 01.12.2023, Sputnik Afrique

La Russie "ne gagnera rien sur le plan économique" en livrant gratuitement des céréales à l’Afrique, mais elle en profitera du point de vue politique, a déclaré ce 1er décembre à Sputnik Mahmut Busatlija, expert serbe du développement et des investissements, au lendemain de l’arrivée de 25.000 tonnes de blé humanitaire russe en Somalie. Ce comportement amical de Moscou "fait bonne impression, on le voit surtout lors des forums internationaux auxquels participent un grand nombre de pays", affirme-t-il. Par exemple, environ 140 pays ont pris part aux célébrations du 10e anniversaire de l’initiative chinoise "Une ceinture et une route" et plus de 60 pays à une récente conférence des BRICS. Selon lui, la livraison de céréales à la Somalie à titre d'aide humanitaire n’est que le début. Il a rappelé les promesses de Vladimir Poutine d’aider les pays qui ne peuvent pas acheter des céréales.

