"Cette aide arrive à un moment crucial": la Somalie remercie Moscou pour le blé humanitaire

La Somalie remercie les autorités russes pour leur aide humanitaire, a déclaré ce vendredi 1er décembre à Sputnik Afrique le ministre somalien de l’Information, de la culture et du tourisme.Selon lui, cette aide "arrive à un moment crucial".Blé russe pour l’Afrique dans le besoinLe Président russe avait annoncé l'intention de Moscou d'envoyer gratuitement des céréales à titre d'aide humanitaire à six pays africains en juillet, lors du sommet Russie-Afrique.Les deux premiers navires transportant chacun 25.000 tonnes de céréales destinées à la Somalie et au Burkina Faso, ont quitté la Russie à la mi-novembre, selon le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev.Selon lui, d’autres navires partiront pour la République centrafricaine (RCA), le Zimbabwe, le Mali et l'Érythrée d’ici la fin de l’année 2023.

