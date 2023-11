https://fr.sputniknews.africa/20231130/une-taupe-disparue-il-y-a-pres-de-100-ans-reapparait-dans-ce-pays-africain-1063877996.html

Une taupe disparue il y a près de 100 ans réapparaît dans ce pays africain

Ne faisant aucun signe de vie depuis près d'une centaine d'années, la taupe dorée de De Winton a récemment été repérée en Afrique du Sud grâce à une méthode... 30.11.2023, Sputnik Afrique

Des traces de la taupe dorée de De Winton, espèce qu’on croyait éteinte depuis 1936, ont été découvertes dans les dunes de sable d'Afrique du Sud, ont annoncé des chercheurs de l'Endangered Wildlife Trust (EWT) et de l'université de Pretoria dans la revue Biodiversity and Conservation.On a mis tant d’années pour retrouver cette espèce de taupe car ces animaux aveugles ont un pelage beige-brun impossible à repérer dans les sables africains. En plus, comme toutes les taupes, celles-ci savent se cacher et passent la plupart de leur temps sous terre. Des chiens dressés pour rechercher les taupes dorées ont aidé les scientifiques.Une nouvelle méthode de recherchesAfin de détecter les taupes dorées, l'équipe dirigée de l'EWT a eu recours à une nouvelle technique: l’analyse de l'ADN environnemental (ADNe) que les animaux perdent lorsqu'ils se déplacent dans l'environnement (cellules cutanées, poils et excrétions corporelles).En plus de vivre dans des terriers largement inaccessibles, les taupes dorées ont une ouïe extrêmement sensible et peuvent détecter les vibrations des mouvements au-dessus du sol, ce qui leur permet d'éviter d'être vues depuis la surface. En outre, elles laissent rarement derrière elles des tunnels visibles de la surface lorsqu'elles se déplacent sous le sable.Cette méthode a été faite sur 100 échantillons de sol collectés en juin 2021 sur des plages et des dunes de la côte nord-ouest de l'Afrique du Sud, dont la plage de Port Nolloth, le seul endroit où la taupe dorée de De Winton a jamais été trouvée.L'étude de cette espèce se poursuivra, car il est encore nécessaire de déterminer le niveau de conservation animale requis pour les taupes dorées de Winton et d'empêcher qu'elles ne disparaissent à nouveau.

afrique subsaharienne, afrique du sud, rat-taupe nu, espèces animales, espèces menacées, sable