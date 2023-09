https://fr.sputniknews.africa/20230922/une-girafe-sans-taches-observee-pour-la-premiere-fois-en-afrique-1062290184.html

Une girafe sans taches observée pour la première fois en Afrique

Une girafe sans taches observée pour la première fois en Afrique

Une girafe parfaitement monochrome a été repérée pour la première fois en pleine nature, dans le centre de la Namibie. Un animal similaire était né dans un zoo... 22.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-22T22:10+0200

2023-09-22T22:10+0200

2023-09-22T22:10+0200

afrique subsaharienne

namibie

girafe

braconnage

génétique

animaux

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/13/1044455977_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_79bee4fe0c9b4270b24365c1f36977d5.jpg

Miracle de la nature. Une girafe brune, dépourvue de toute tache, a été repérée dans la réserve du Mount Etjo Safari Lodge, dans le centre de la Namibie, rapporte la Fondation pour la conservation des girafes (GCF). L’animal a été observé en pleine nature, ce qui constitue une première. Le girafon a été photographié par un guide touristique, Eckart Demasius.Des variations de couleurs ou de motifs sont fréquentes chez ces mammifères, mais une robe unie est un phénomène beaucoup plus rare. Jusqu’ici, seules deux mentions d’une girafe sans taches avaient été enregistrées: l’une dans un zoo du Japon en 1972, l’autre tout récemment dans le Tennessee. Cela pourrait être le résultat d’une anomalie génétique.Espèce en périlLa GCF espère que la découverte de ce girafon incitera le public à s’intéresser de plus près à ces mammifères emblématiques d’Afrique, et permettra de collecter des fonds en vue de leur préservation. La girafe est en effet une espèce vulnérable et sa population en Afrique ne cesse de décroître. Il ne reste plus que 117.000 spécimens sur le continent, soit une girafe pour quatre éléphants. Les animaux au long cou ont déjà disparu de sept pays d’Afrique, souligne GCF.Les girafes sont notamment victimes de braconnage. Les chasseurs s’intéressent à leur pelage mais aussi à leur viande et à leurs os. En 2021, une chasseuse sud-africaine avait d’ailleurs fait scandale en posant avec le cœur d’un animal qu’elle venait d’abattre.Fin août, un girafon sans taches été déjà né dans un zoo américain, à la stupéfaction de nombreux observateurs. Divers cas surprenants de nanisme ont aussi été enregistrés ces dernières années, en particulier en Ouganda et en Namibie.

afrique subsaharienne

namibie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, namibie, girafe, braconnage, génétique, animaux