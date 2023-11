https://fr.sputniknews.africa/20231130/losce-est-dans-un-etat-deplorable-moscou-evalue-les-perspectives-de-lorganisation-1063876220.html

"L’OSCE est dans un état déplorable": Moscou évalue les perspectives de l’organisation

La Russie note avec regret que l’OSCE se montre incapable de s’adapter aux réalités objectives du développement mondial, a déclaré le chef de la diplomatie... 30.11.2023, Sputnik Afrique

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a raté sa chance de redevenir une plate-forme pour un examen objectif des problèmes de sécurité régionale, a déclaré ce 30 novembre le chef de la diplomatie russe lors d’une réunion du Conseil ministériel de l’organisation à Skopje.Après la fin de la guerre froide, l’OSCE avait un potentiel unificateur pour devenir un élément clé de l’architecture de sécurité sur le continent, a noté Sergueï Lavrov.Mais "les États de l’Otan et de l’UE ont détruit de leurs propres mains la dimension militaro-politique de l’OSCE".C’était le résultat de l’agression de l’Otan contre la Yougoslavie en 1999 et de la décision de séparer le Kosovo de la Serbie en 2008, ainsi que des efforts de certains membres de l’Alliance et de l’UE d’opposer la Géorgie et l’Ukraine contre la Russie, a expliqué le ministre.Voici le bilan des déclarations clés de Sergueï Lavrov lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OSCE à Skopje:

