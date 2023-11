https://fr.sputniknews.africa/20231130/serguei-lavrov-arrive-a-skopje-le-vol-ne-sest-pas-passe-sans-encombre-diplomatique-1063862616.html

Sergueï Lavrov arrive à Skopje, le vol ne s’est pas passé sans encombre diplomatique

La délégation russe menée par le chef de la diplomatie du pays est arrivée dans la ville de Skopje pour une réunion ministérielle de l'OSCE. L'avion du... 30.11.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères est dans la capitale de la Macédoine du Nord pour prendre part à une réunion ministérielle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).Pour y arriver, l'avion de Sergueï Lavrov a survolé la Turquie et la Grèce. En cause, la Bulgarie, qui a interdit le survol de l’avion du ministre avec Maria Zakharova à bord. Sofia a argué que la porte-parole de la diplomatie russe se trouve sous sanctions occidentales. Selon elle, cette décision relève d’une "stupidité dangereuse ". De pareilles mesures peuvent être appliquées "à des milliers" de fonctionnaires de l'OTAN, sanctionnés par la Russie.

