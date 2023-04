https://fr.sputniknews.africa/20230403/moscou-suspend-ses-contributions-a-lassemblee-parlementaire-de-losce-1058396822.html

Moscou suspend ses contributions à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE

Moscou suspend ses contributions à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE

La Russie a décidé de suspendre tout paiement des cotisations à l'Assemblée parlementaire de L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe... 03.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-03T22:49+0200

2023-04-03T22:49+0200

2023-04-03T22:49+0200

osce

russie

cotisations

douma d'état

viatcheslav volodine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/02/08/1045192653_0:0:2758:1552_1920x0_80_0_0_b6abf94d66b84b2e4612f649d2947f7f.jpg

Les autorités russes ont décidé d’interrompre momentanément le paiement des cotisations à l'Assemblée parlementaire de L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a déclaré ce lundi 3 avril le service de presse de la Douma (chambre basse du parlement russe).Le chef de la chambre basse a dénoncé les "tentatives d’obstruction" au travail de la délégation russe à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE.La Russie n’entend pas payer pour quelque chose à laquelle elle n'a pas participé. Qui plus est, elle demandera le remboursement des frais payés précédemment si le travail de ses diplomates est entravé en 2023.La session d'hiver de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE à Vienne s’est ouverte fin février. Plusieurs députés ont émis des propos négatifs à l’égard de la Russie pendant une réunion de la commission générale sur les questions politiques et la sécurité.Précédemment, les autorités autrichiennes avaient empêché une délégation russe arrivée à Vienne pour une session de l’OSCE d’assister à d’autres événements. Les parlementaires n’ont pas pu déposer de fleurs devant le monument aux soldats soviétiques libérateurs. En 2022, la Pologne, qui assurait la présidence de l'OSCE, avait refusé d'accueillir le ministre russe des Affaires étrangères à une réunion annuelle de l'Organisation.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

osce, russie, cotisations, douma d'état, viatcheslav volodine