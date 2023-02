https://fr.sputniknews.africa/20230223/en-autriche-une-delegation-russe-interdite-de-deposer-des-fleurs-devant-un-monument-sovietique-1058003078.html

En Autriche, une délégation russe interdite de déposer des fleurs devant un monument soviétique

Vienne a empêché à une délégation russe arrivée en Autriche pour une session de l’OSCE d’assister à d’autres événements, a fait savoir à Sputnik l’ambassadeur... 23.02.2023, Sputnik Afrique

Une délégation de Moscou s’est vue interdire de déposer des fleurs devant le monument aux soldats soviétiques libérateurs à Vienne, a déclaré ce jeudi 23 février à Sputnik l’ambassadeur russe en Autriche.L’incident s’est déroulé en marge de la nouvelle session de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui se tient les 23 et 24 février dans la capitale autrichienne. La séance a été boycottée par l’Ukraine et la Lituanie en raison de la présence des parlementaires russes.En fin du compte, la gerbe de fleurs envoyée par le parlement russe a été déposée par les diplomates russes en poste à Vienne. Ceux-ci ont également posé des fleurs au nom de l’ambassade russe en Autriche, a noté le diplomate.Fête russe du défenseur de la patrieCette cérémonie a eu lieu dans le cadre du Jour du défenseur de la patrie, célébré le 23 février en Russie, ainsi que dans plusieurs pays de l’ex-URSS. Depuis 2014, l’Ukraine ne la fête plus.À l'époque de l’URSS, cette fête était appelée Jour de l'armée et de la marine de l'Union soviétique. D’ailleurs, son premier nom était le Jour de l’Armée rouge.

