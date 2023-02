La bataille de Stalingrad: une étape majeure vers la fin de la Seconde Guerre mondiale

https://fr.sputniknews.africa/20230202/la-bataille-de-stalingrad-une-etape-majeure-vers-la-fin-de-la-seconde-guerre-mondiale-1057793924.html

La bataille de Stalingrad constitue un des tournants de la Seconde Guerre mondiale. Pendant plus de six mois, l’URSS et l’Allemagne nazie se sont livrées à une... 02.02.2023, Sputnik Afrique

Le 2 février Moscou célèbre les 80 ans de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie à Stalingrad. Sputnik Afrique revient sur ses étapes majeures.La bataille de Stalingrad regroupe une succession de combats qui se sont tenus entre le 17 juillet 1942 et le 2 février 1943, soit plus de six mois, dans la ville du même nom et dans ses alentours. Elle oppose l’Armée rouge à l’armée du IIIe Reich et ses alliés de l’Axe.À l'été 1942, les troupes allemandes lancentune offensive à grande échelle, dont le but est de capturer Stalingrad. La perte de la ville aurait mis tout le flanc sud soviétique dans une position critique.Située sur les bords de la Volga, Stalingrad est alors une puissante ville industrielle, un lieu stratégique dans le contrôle des gisements pétroliers du Caucase et un carrefour ferroviaire et fluvial central pour les communications est-ouest.Plus de 2,1 millions de personnes y ont participé des deux côtés à différents stades des combats. En termes d'objectifs, d’ampleur et d'intensité des hostilités, la bataille de Stalingrad a surpassé toutes celles de l'histoire mondiale.La défaite des nazisAprès des mois d’affrontements, les Allemands sont acculés et peinent à tenir leurs positions. Le 31 janvier, ils ne résistent pas à l’encerclement de l’Armée rouge commandée par le maréchal Gueorgui Joukov et le colonel-général Alexandre Vassilevsky.Le 2 février 1943, le maréchal Friedrich Paulus Paulus, commandant des forces nazies, est capturé par les Soviétiques et est contraint de signer la capitulation, défaite insurmontable pour l’Allemagne nazie. Elle marque le début de la contre-offensive de l’armée de Staline vers Berlin. L’issue de cette bataille pousse la plupart des dirigeants des pays de l’Axe à se désengager peu à peu de l’Allemagne nazie.Au total, les pertes humaines s'élèveraient à plus de deux millions de morts: 1,1 million du côté de l’URSS, 1,5 million pour la coalition nazie.DistinctionsLa victoire de Stalingrad a été le résultat de l’abnégation et de l'héroïsme des troupes soviétiques. Des dizaines de milliers de soldats et d'officiers ont reçu des récompenses gouvernementales. Parmi eux, les 112 soldats les plus distingués sont devenus des héros de l'Union soviétique Qualifiée de ville héroïque, Stalingrad compte plus de 200 sites historiques liés à ce passé.La ville portait le nom de Staline de 1925 à 1961, et ensuite a été renommée Volgograd. Depuis 2013, suite à la décision des autorités locales, à l’occasion des grandes dates liées à la Seconde Guerre mondiale elle redevient Stalingrad.

