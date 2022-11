https://fr.sputniknews.africa/20221119/moscou-condamne-le-refus-de-la-pologne-daccueillir-lavrov-a-la-reunion-de-losce-1057024784.html

Moscou condamne le refus de la Pologne d’accueillir Lavrov à la réunion de l’OSCE

Moscou condamne le refus de la Pologne d'accueillir Lavrov à la réunion de l'OSCE

Le refus de la Pologne d'accueillir le ministre russe des Affaires étrangères à une réunion annuelle de l'OSCE est une provocation "sans précédent", dénonce le... 19.11.2022

Moscou a demandé à tous les membres de l’OSCE d'évaluer la décision polonaise de déclarer le ministre russe des Affaires étrangères persona non grata pour la réunion annuelle de l’organisation prévue en Pologne, a fait savoir le ministère russe dans le communiqué ce 19 novembre.La diplomatie russe qualifie la décision de la Pologne d’"attaque inacceptable contre la Russie".Entrée refuséeLe 18 novembre, la Pologne, qui organise les 1er et 2 décembre la réunion ministérielle de l'OSCE à Lodz, a refusé l'entrée sur son territoire à Sergueï Lavrov, ce dernier faisant partie des personnes sanctionnées par l'Union européenne.D’après Moscou, Varsovie sape le fonctionnement de l’organisation: d’abord la Pologne a bloqué la participation des parlementaires russes à la session d'automne de l'assemblée parlementaire de l'OSCE, prévue à Varsovie du 24 au 26 novembre, et maintenant les autorités polonaises "ont gravement porté atteinte aux droits de notre délégation à la réunion ministérielle".La délégation russe sera représentée par Alexandre Loukachevitch, représentant permanent de la Russie auprès de l’OSCE, indique Moscou.

