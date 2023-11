https://fr.sputniknews.africa/20231130/les-elections-reportees-au-togo-le-gouvernement-annonce-la-date-butoir-1063870635.html

Les élections reportées au Togo, le gouvernement annonce la date butoir

Prévues pour décembre, les élections législatives et régionales au Togo ont été remises jusqu’à avril 2024 au plus tard. Le gouvernement du pays explique cette... 30.11.2023, Sputnik Afrique

Les prochaines élections législatives et régionales au Togo, initialement programmées pour décembre, ont été reportées. Elles se tiendront au plus tard à la fin du premier trimestre 2024, a indiqué Yawa Kouigan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement togolais.La décision de reporter le scrutin a été prise sur fond de "la persistance des défis sécuritaires" dans certaines régions du pays, alors que les autorités veulent garantir à tous, candidats et électeurs, la sécurité nécessaire sur tout l’ensemble du territoire national, a précisé Mme Kouigan. Selon un rapport publié par le gouvernement, en 2023, le Togo a enregistré "31 morts, 29 blessés et 3 disparus" lors d’attaques terroristes.Cependant, l’opposition rejette ces explications, selon les médias.La Commission électorale togolaise avait mené un recensement en quatre étapes des électeurs du 29 avril au 3 juin en prévision des législatives.

