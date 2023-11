https://fr.sputniknews.africa/20231112/larmee-malienne-lance-une-operation-terrestre-a-kidal-1063485509.html

L’armée malienne lance une opération terrestre à Kidal

L’armée malienne lance une opération terrestre à Kidal

En plus des frappes aériennes contre les terroristes, les forces armées maliennes ont lancé une opération terrestre le 9 novembre pour éliminer les derniers... 12.11.2023, Sputnik Afrique

L’armée malienne a annoncé avoir entamé une opération terrestre pour sécuriser les dernières villes de la région de Kidal où elle avance.Les colonnes militaires progressent ainsi dans les villes d’Anéfils et Tessalit, pendant que la Minusma quitte Kidal et Aguelhok.À la veille de cette annonce, les militaires ont multiplié les frappes aériennes contre les positions des groupes armés séparatistes.La population a été appelée à ne pas céder à "la panique ni à la propagande des terroristes" tout en invitant les habitants à suivre les instructions des forces armées maliennes.L’armée malienne qualifie tous les groupes armés qui ne respectent pas la résolution 2690 du 30 juin 2023 du Conseil de sécurité de l’Onu de terroristes.Cette résolution qui a mis fin au mandat de l’Onu engage l’armée malienne à occuper toutes les emprises de la Minusma. La branche radicale du CSP (la CMA et le HCUA) s’est opposée et a décidé d’entrer en guerre contre l’armée malienne.

