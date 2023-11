https://fr.sputniknews.africa/20231130/la-production-de-matieres-premieres-de-ces-pays-africains-revue-par-lopep-1063877829.html

La production de matières premières de ces pays africains revue par l'OPEP+

Les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+) se sont mis d'accord ce 30 novembre, sur les objectifs de production pour 2024, dont les quotas sont en hausse pour le Congo et le Nigeria. Par contre celui de l'Angola est en baisse. Cela ressort du communiqué final adoptés par l'OPEP+ à la suite de sa 36e réunionministérielle.Ainsi, le Congo sera autorisé à produire 1.000 de bpj de plus que prévu (276.000 précédemment), le Nigeria 120.000 bpj de plus (le niveau prévu précédemment était de 1,38 million de bpj).Le quota de production de l'Angola pour l'année prochaine est en baisse de 180.000 barils par jour.L'Angola en désaccord?Les négociations entre les chefs des délégations de l'OPEP+ ont été retardées car l'Angola n'est pas d'accord avec son quota pour 2024, qui est inférieur à celui approuvé en juillet (1,28 million), a appris Sputnik d’une source au sein de l'une des délégations.Ceci dit, l'Angola ne s'en tiendra pas à son nouveau quota pour 2024 fixé par l'OPEP+, et produira du pétrole au-delà du niveau visé, a déclaré à l'agence Bloomberg Estevan Pedro, représentant de l'Angola à l'OPEP.La prochaine réunion ministérielle de l'OPEP+ se tiendra le 1er juin 2024 àVienne.

