Réductions de production de brut: l'OPEP+ tranche

Réductions de production de brut: l’OPEP+ tranche

Le Comité ministériel conjoint de suivi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs 10 alliés dont la Russie (OPEP+) a recommandé ce 4 octobre de maintenir la réduction des quotas de production jusqu’à la fin de 2024, selon le communiqué officiel du cartel.Le Comité de suivi promet de continuer l’évaluation de la situation sur le marché pétrolier, tout en tenant compte de la volonté des pays de prendre des mesures supplémentaires à tout moment.Les participants à la réunion ont exprimé leur reconnaissance et soutien aux efforts de la Russie et de l'Arabie saoudite. Ces deux pays avaient prolongé jusqu’à la fin 2023 leur baisse d’exportation et de production de pétrole respectivement de 300.000 barils par jour et d'un million de barils par jour supplémentaire, "pour soutenir la stabilité du marché pétrolier", selon les médias.Baisses de production pétrolière en 2023Le cartel OPEP+ a réduit sa production de pétrole de 9,7 millions de barils par jour en mai 2020 en raison d’une baisse de la demande à cause de la pandémie de Covid-19. En août 2022, le groupe est passé à l’étape finale de suppression de ces réductions. Mais à partir de novembre, elle a de nouveau réduit sa production de 2 millions de barils par jour à partir du niveau de production le maximum possible pour le mois d’août. Cette décision est valable jusqu’à fin 2023.À l'issue d'une réunion du 4 juin dernier, l'OPEP+ a annoncé prolonger son accord jusqu'en 2024 et réduire ses objectifs de production de 1,4 million de barils à partir de 2024.En outre, en mars, la Russie a baissé sa production d’hydrocarbure au-delà des quotas de 500.000 barils par jour. En avril, un certain nombre de membres de l'OPEP+ se sont joints à cette décision, dont l'Arabie saoudite qui a également décidé de réduire volontairement sa production de 500.000 barils. En conséquence, la diminution volontaire totale de la production pétrolière s'est élevée à 1,66 million de barils et ce, jusqu’à fin 2024.

