Neige en Afrique: ces cinq pays ont la chance de se familiariser plus avec ce phénomène hivernal

Neige en Afrique: ces cinq pays ont la chance de se familiariser plus avec ce phénomène hivernal

La neige est-elle compatible avec l’Afrique? La réponse est oui, si on va au-delà des stéréotypes. Les chutes de neige font leur apparition occasionnelle dans... 29.11.2023, Sputnik Afrique

En Afrique du Sud, certaines zones de la province de Gauteng à Johannesburg comme les montagnes du Drakensberg, les hautes terres du Cap oriental et du Cap occidental sont des régions où la neige tombe le plus souvent en hiver, rappelle Business Insider Africa.En Algérie, la neige apparaît généralement dans les régions montagneuses du nord et à des altitudes spécifiques, telles que la Kabylie et les montagnes des Aurès.En Éthiopie, des chutes de neige intermittentes sont observées dans les montagnes du Simien, reconnues comme site au patrimoine mondial de l'UNESCO.Le Lesotho, situé à plus de 1.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, connaît des chutes de neige occasionnelles de juin à août.Au Maroc, les montagnes de l'Atlas sont les principales zones où les chutes de neige sont saisonnières.

