https://fr.sputniknews.africa/20230122/la-neige-perturbe-les-vols-en-algerie--1057673109.html

La neige perturbe les vols en Algérie

La neige perturbe les vols en Algérie

Air Algérie fait face à des perturbations de ses vols. En cause: la neige et le verglas qui ont atteint certains coins du pays. Un événement assez... 22.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-22T15:41+0100

2023-01-22T15:41+0100

2023-01-22T15:41+0100

afrique

maghreb

algérie

neige

avion

perturbations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/0f/1045078919_0:59:1920:1139_1920x0_80_0_0_906b8ad269fa863954a8219f40a62cd3.jpg

La neige, accompagnée de froid et de pluie, tombe en abondance en Algérie depuis le 18 janvier, impactant les transports dans le pays. En plus de la circulation routière, le trafic aérien est aussi touché.Dans un communiqué relayé le 22 janvier, la compagnie Air Algérie a annoncé que les vols au départ de plusieurs aéroports algériens allaient être perturbés à cause de "mauvaises" conditions météorologiques.Selon les derniers bulletins de l’Officie nationale des météorologies, plusieurs wilayas seront touchées par les précipitations mentionnées.

afrique

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, maghreb, algérie, neige, avion, perturbations