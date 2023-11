La Brigade nationale anti-fraude sur l’or entend recouvrer ce manque à gagner en lançant une "Stratégie nationale de lutte contre la fraude, le faux, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des mines". "À travers cette stratégie, nous espérons que la synergie d’actions des différentes structures étatiques permettra de minimiser voire même d’éradiquer la fraude de l’or et générer ainsi d’importantes ressources au profit du Trésor public", indique Aboubacar Sawadogo le directeur général de la Brigade nationale anti-fraude de l’or (BNAF).Le projet de plan devrait être adopté par le gouvernement d’ici la fin 2023.

Le secteur minier a rapporté au budget de l’État plus de 430 milliards de francs CFA en 2021. Ce montant aurait pu plus être plus important, sans les fraudes... 29.11.2023, Sputnik Afrique

La fraude de l’or fait perdre beaucoup d’argent au Burkina Faso

