Ce pays subsaharien augmente les taxes sur la vente d'or

Ce pays subsaharien augmente les taxes sur la vente d'or

Sur fond de baisse de la production dans le secteur aurifère, le Burkina Faso a revu à la hausse le taux de redevance jusqu’à 7% sur les transactions au... 30.10.2023, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso, l’un des trois plus grands producteurs d’or en Afrique de l’Ouest, a modifié le code minier concernant les redevances, selon un décret ministériel consulté par Bloomberg.Ainsi le taux de redevance minimum a été augmenté de 5% à 6% sur les transactions avec des prix au comptant supérieurs à 1.500 dollars l'once. Le taux passera à 6,5% pour les transactions de 1.700 à 2.000 dollars. Au-delà de ce seuil, la redevance correspondra à 7%.Actuellement, au moins cinq mines ont fermé en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, selon le gouvernement de transition.Production aurifère en baisseEn 2022, les mines du Burkina Faso ont livré 57,67 tonnes d’or, a fait savoir en mars le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières Pierre Boussim. Ce taux est inférieur de 13,73 % à celui de 2021.Cette contre-performance est l’une des conséquences de la fermeture de certaines mines et de l’abandon des activités d’orpaillage "du fait de l’insécurité générale aggravée par le terrorisme", selon le ministre.

