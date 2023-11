https://fr.sputniknews.africa/20231129/journee-de-solidarite-avec-le-peuple-palestinien-poutine-adresse-ses-vux-a-abbas-1063851413.html

Journée de solidarité avec le peuple palestinien: Poutine adresse ses vœux à Abbas

Vladimir Poutine a adressé ses vœux à Mahmoud Abbas à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, a annoncé la présidence... 29.11.2023, Sputnik Afrique

Le Président russe a félicité ce 29 novembre son homologue palestinien Mahmoud Abbas à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien tout en réitérant son soutien de la part de la Russie.Le dirigeant russe a souligné que la création d'un État indépendant "est la condition essentielle afin de parvenir à un règlement israélo-palestinien global, juste et sur le long terme".Il a également noté que les efforts conjoints des deux pays permettraient de renforcer la sécurité et la stabilité dans le Proche-Orient et contribueront au développement des relations amicales entre la Russie et la Palestine.Initiatives de MoscouLe 21 novembre lors d’un sommet extraordinaire des BRICS consacré à la crise au Moyen-Orient, Vladimir Poutine a fait part de l’intention de la Russie d’initier des contactssur le conflit israélo-palestinien pendant la présidence russe des BRICS+ (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ainsi que plusieurs nouveaux membres) en 2024.Il a déploré la catastrophe humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza et a dénoncé les diverses tentatives des États-Unis de déjouer les efforts de médiation et le non-respect des décisions de l’Onu prises au XXe siècle.

