Des sites militaires de Kiev frappés avec des missiles russes Kalibr depuis la mer Noire - vidéo

Des sites militaires de Kiev frappés avec des missiles russes Kalibr depuis la mer Noire - vidéo

Une frégate russe frappe des sites d’infrastructure militaire ukrainienne avec 4 missiles de croisière Kalibr. Une vidéo des tirs a été partagée sur la chaîne... 29.11.2023, Sputnik Afrique

L’équipage d’un navire de la flotte de la mer Noire a reçu l’ordre d’attaquer, dans les plus brefs délais, des installations militaires sur le territoire ukrainien, a rapporté ce 29 novembre la Défense russe.L’armée russe a commencé à lancer des frappes de missiles contre les sites d’infrastructure militaire et énergétique ukrainienne depuis le 10 octobre 2022, en riposte à l’attaque terroriste de Kiev contre le pont de Crimée du 8 octobre.Le 12 mai dernier, les navires de surface et les sous-marins de la flotte russe de la mer Noire ont lancé une attaque massive avec des missiles de croisière Kalibr contre plus de 180 sites critiques ukrainiens, selon le commandant de la flotte, vice-amiral Viktor Sokolov. Entre autres, près de 70 postes de commandement, aérodromes, unités de défense aérienne et navires de surface ukrainiens ont été frappés dans le cadre de cette riposte.

