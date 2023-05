https://fr.sputniknews.africa/20230512/les-kalibr-de-la-flotte-russe-de-la-mer-noire-ont-frappe-plus-de-180-sites-ukrainiens-1059200628.html

Les Kalibr de la flotte russe de la mer Noire ont frappé plus de 180 sites ukrainiens

Les Kalibr de la flotte russe de la mer Noire ont frappé plus de 180 sites ukrainiens

Les navires de surface et les sous-marins équipés de missiles de croisière Kalibr de la flotte russe de la mer Noire ont ciblé plus de 180 sites critiques... 12.05.2023, Sputnik Afrique

Le vice-amiral Viktor Sokolov, commandant de la flotte russe de la mer Noire, a fait part du rôle joué par ses navires dans l’opération militaire spéciale en Ukraine.Il a ajouté que l’aviation de la flotte avait détruit des éléments majeurs de la défense aérienne dans le nord-ouest de la mer Noire et en mer d’Azov.En outre, les systèmes de missiles de défense côtière russe Bastion et Bal ont frappé quelque 70 postes de commandement, aérodromes, unités de défense aérienne et navires de surface ukrainiens.Contrôle de l’espace aérien et présence en MéditerranéePour protéger les sites de la flotte et les infrastructures de la Crimée, la flotte a étendu, de concert avec les forces aérospatiales, la zone de contrôle radar de l’espace aérien.Il a fait savoir que la participation à l’opération en Ukraine n’empêchait pas la flotte de rester présente en Méditerranée."Les navires de la flotte de la mer Noire continuent d’accomplir des missions dans le cadre du groupe naval de la marine russe en Méditerranée", a-t-il détaillé.

